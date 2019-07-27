منظمة الهجرة الدولية: خفر السواحل الليبيين انقذوا 145 مهاجرا غير شرعي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 يوليو 2019, 12:11 صباحا

أعلنت منظمة الهجرة الدولية في ليبيا أن خفر السواحل الليبيين انقذوا 145 مهاجرا غير شرعي قبالة الساحل الليبي.

وقالت مسؤولة الاعلام بمكتب منظمة الهجرة الدولية في ليبيا صفاء المسهلي لـ«فرانس برس» الجمعة: «حادث الغرق حصل قبالة مدينة الخمس على بعد 120 كلم شرق طرابلس».

وأضافت: «بعض الناجين قالو إن مركبهم غرق وكان لا يزال على متنه نحو 150 مهاجراً».

لكنّ الناطق باسم البحرية الليبية ايوب قاسم اوضح في بيان تلقته «فرانس برس» أنّه جرى «انقاذ 134 مهاجرا وانتشال جثة واحدة، مقابل فقدان 115 مهاجراً».

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وأشار قاسم إلى أن «مركبا خشبيا ينقل نحو 250 مهاجراً بينهم نساء واطفال غرق على بعد اقل من خمسة اميال بحرية من الساحل بحسب افادت مهاجرين ناجين».

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