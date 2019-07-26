السفير الإيطالي بواشنطن: لا أحد في ليبيا أو خارجها بوسعه حل الأزمة بمفرده

السفير الإيطالي لدى الولايات المتحدة الامريكية، أرماندو فارّيكّيو. (الإنترنت)

قال السفير الإيطالي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أرماندو فارّيكّيو إن حل الأزمة الليبية لا يتعلق فقط بالدول المجاورة (المشاطئة) مثل إيطاليا، بل تتعلق بالاستقرار الدولي.

وأضاف فاريكيو في تصريحات نقلتها وكالة «آكي» الإيطالية، على هامش أعمال مؤتمر السفراء الايطاليين بمقر وزارة الخارجية في روما، أن «ما تم استيعابه من الأحداث الأخيرة، هو أن لا أحد وحده، لا في ليبيا ولا خارج ليبيا، بوسعه حل المشكلة، بل ينبغي أن نعمل معًا لتجاوز الأزمة هناك».

ولفت إلى أن«الحوار بين روما وواشنطن بشأن الأزمة الليبية مستمر بصورة وثيقة، وأن الولايات المتحدة تشاطرنا الاتفاق حول أهمية منطقة البحر الأبيض المتوسط.

سقوط عدد كبير بين قتلى وجرحى في اشتباكات طرابلس

ووصف السفير الإيطالي في سياق تصريحاته المشير حفتر بالـ«قائد مهم ومكون أساسي ويمثل جزءًا من البلاد»، مؤكدًا «نحن بحاجة إلى توافق الجميع».

ولا تزال المعارك دائرة جنوب العاصمة طرابلس بين القوات التابعة للقيادة العامة وقوات حكومة الوفاق منذ اندلاعها في الرابع من أبريل الماضي، وأدت لسقوط 1093 قتيلًا وإصابة 5,762 بجروح بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين 100 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.