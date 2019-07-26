توقف محطة تحلية المياه بسوسة عن العمل بالكامل

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الجمعة 26 يوليو 2019, 08:52 صباحا
محطة تحلية المياه بسوسة (صفحة المحطة بفيسبوك)

توقفت محطة تحلية المياه في مدينة سوسة شرقي البلاد، عن العمل بشكل كامل، نتيجة خلل فني. وقال المكتب الإعلامي بمحطة التحلية، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن «المحطة تعاني من تعطل الغلايات، مما أدى إلى توقفها بالكامل وسط معوقات حول حل المشكلة جذريًا نتيجة عدم توفر الإمكانات».

وأوضح المكتب الإعلامي أن المحطة تعمل «منذ فترة طويلة رغم الاعطال التي يتم حلها بحلول ثانوية مؤقتة وذلك لتسيير العمل والسعي لعدم انقطاع المياه على منطقة الجبل الأخضر».

وتعاني العديد من المناطق في منطقة الجبل الأخضر من انقطاع المياه من حين لآخر نتيحة للأعطال المتكررة بمحطة تحلية مياه سوسة، وسط تحذيرات رسمية من حدوث عجز في المعدل اليومي لإنتاج مياه الشرب.

وأشار أحد مهندسي إدارة التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي في منطقة الجبل الأخضر شرق البلاد، المهندس معاوية المصراتي، في تصريحات سابقة إلى «ارتفاع نسبة العجز الحاصل إلى أكثر من 98 ألف متر مكعب».

وأوضح المصراتي أنَّ ارتفاع نسبة العجز في مياه الشرب يعود إلى تعطل آبار المياه في منطقة الجبل الأخضر، التي تتطلب صيانة عاجلة، مضيفًا أنَّ كمية المياه المنتَجة في المنطقة تبلغ نحو «100 ألف متر مكعب، في حين أنها تحتاج إلى أكثر من 199 ألف متر مكعب في اليوم الواحد».

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