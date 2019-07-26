إجراء أول عمليتي تركيب مفصل في مركز طبرق الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 26 يوليو 2019, 12:45 صباحا
فريق مركز طبرق الطبي خلال إجراء العملية. (الإنترنت)

تمكن عدد من الأطباء بقسم العظام ولأول مرة في مركز طبرق الطبي من إجراء عمليتين تركيب مفصل لمرضى يعانون من خشونة في المفاصل.

وقال مدير إدارة الشؤون الطبية بمركز طبرق الطبي الدكتور عدنان بودية، لـ«بوابة الوسط»، إن الفريق الطبي بقسم العظام بالمركز برئاسة الدكتور إبراهيم الفاخري رئيس القسم أجرى عمليتي تركيب مفاصل (Total Knee Replacement) لأول مرة في تاريخ  مركز طبرق الطبي  وذلك لمرضى يعانون من خشونة المفاصل لمدة طويلة.

وأضاف بودية، «نحن نمتلك الأطباء الأكفاء لكن نفتقد للإمكانات فلو توفرت كافة المعدات والمستلزمات الطبية نستطيع أن نقوم بإجراء كافة العمليات دون الحاجة لسفر المريض للخارج».

ويقدم مركز طبرق الطبي خدماته الطبية والعلاجية للمناطق الممتدة من إمساعد شرقا إلى البيضاء غربا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: تشييع جنازة فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود
ثقافة وفن
صندوق النقد الدولي يصرف لمصر شريحة بقيمة ملياري دولار
اقتصاد
حسونة الليبي يخطف أضواء بطولة العالم للسباحة برقم جديد
رياضة محلية
كاركاتير خيري - مبادرات حل الأزمة في ليبيا
كاريكاتير
شواهد التدخل الأجنبي تعمق حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي حول ليبيا
ليبيا
الدفاع التونسية: قضية الطائرة الليبية وقائدها ستسوى وفق الاتفاقات الدولية
ليبيا
«إثنين دامٍ» من أيام حرب العاصمة: قتلى وجرحى ومزيد من التحشيد والوعيد
ليبيا
بالفيديو: إبراهيموفيتش يصيب المنير بخطورة في الجمجمة ودفاع مصري عنه
رياضة محلية
كاركاتير حليم - حوار الأجيال
كاريكاتير
وزير «اقتصاد الموقتة»: أسعار الأضاحي تأثرت بالضريبة المفروضة على سعر الصرف
ليبيا
الأمم المتحدة تعيد فتح عطاء عملية مراجعة حسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي
ليبيا
خبيران روسيان يعلقان على اعتقال روسيين في طرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيل لتجديد نشاطك دون الحاجة إلى القيلولة