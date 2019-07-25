السراج ناعيا السبسي: «بقي وفيا لمبادئه فكسب احترام وتقدير الجميع»

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج. (أرشيفية: الإنترنت)

نعى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مؤكدا أن الراحل أمضى حياته في خدمة بلاده مدافعا بكفاءة وإخلاص عن مصالحها».

وأضاف السراج في بيان نشره مكتبه الإعلامي عبر «فيسبوك» أن السبسي كان حريصا على علاقة الأخوة والتعاون مع ليبيا وبقي وفيا لمبادئه خلال مسيرة عمل وعطاء طويلة فكسب احترام وتقدير الجميع».

وتابع «نتوجه بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى عائلته وأصدقائه ومحبيه، وإلى الحكومة التونسية وكافة أبناء الشعب التونسي، سائلين الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان».