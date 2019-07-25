إدارة الخدمات الصحية ببني وليد تستأنف تطعيم الأطفال الأحد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 25 يوليو 2019, 07:49 مساء
طفل يتلقى تطعيمات. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران، إن مراكز تطعيم الأطفال التابعة للإدارة بمختلف المراكز الصحية ستستأنف تطعيمات الأطفال يوم الأحد المقبل من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

وأكد أبوالنيران في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، أن إدارة الخدمات الصحية ستوفر الأسبوع المقبل كافة التطعيمات الخاصة بالأطفال من عمر «شهرين، 4 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، سنة وسنة ونصف».

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كان أبوالنيران أفاد «بوابة الوسط» قبل أيام بأن الإدارة أجلت تطعيمات الأطفال هذا الأسبوع بسبب نقص الجرعات، مؤكدا أن التطعيمات ستستأنف بعد توفير باقي الكمية من التطعيمات.

وذكر أبوالنيران أنه «ليس من الأمر المهني فنيا إعطاء الجرعة ناقصة، حفاظا على صحة الأطفال»، مشيرا إلى أن مكتب الرعاية الصحية الأولية تسلم الأسبوع الماضي الطلبية الأولى من التطعيمات الخاصة بالأطفال.

وفي سياق منفصل، قال أبوالنيران إن أعمال الصيانة بالمركز الصحي أشميخ بلغت نسبة 90%، موضحا أن إدارة الخدمات الصحية ستوفر الأجهزة والمعدات الطبية لمركز أشميخ الصحي ليتمكن من تقديم الخدمات الصحية لسكان المنطقة.

أعمال الصيانة بمركز اشميخ الصحي التابع لإدارة الخدمات الصحية ببني وليد. (الإنترنت)
أعمال الصيانة بمركز اشميخ الصحي التابع لإدارة الخدمات الصحية ببني وليد. (الإنترنت)
أعمال الصيانة بمركز اشميخ الصحي التابع لإدارة الخدمات الصحية ببني وليد. (الإنترنت)
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