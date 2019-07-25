مستشفى بني وليد العام ينفي استقبال حالات تسمم جراء تناول «شاورما»

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 25 يوليو 2019, 07:13 مساء
مستشفى بني وليد العام. (بوابة الوسط)

نفى مستشفى بني وليد العام، اليوم الخميس، ما تداوله مدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض بعض المواطنين في المدينة للتسمم جراء تناول سندوتشات «شاورما» معدة من لحوم الدواجن المستوردة.

وأكد مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر، لـ«بوابة الوسط» أن المستشفى «لم يستقبل أي حالات تسمم من هذا النوع، وأن خبر نقلهم واستقبالهم بالمستشفى لا أساس له من الصحة».

ودعا التويجر جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة نقل الخبر من مصادره الرسمية والموثوقة قبل نشره، حفاظا على سلامة المواطنين.

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