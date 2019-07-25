القوات البحرية تعلن فقدان 116 مهاجرا وإنقاذ 132 قبالة ساحل الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يوليو 2019, 05:16 مساء
عملية سابقة لانقاذ مهاجرين على متن قارب خشبي في البحر المتوسط. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق باسم القوات البحرية، العميد أيوب قاسم، اليوم الخميس أن 116 مهاجرا على الأقل فقدوا وإنقاذ 132 آخرين على يد خفر السواحل الليبي وصيادين محليين بعد غرق قارب خشبي كان يقلهم قبالة ساحل مدينة الخمس شرق العاصمة طرابلس.

وقالت «رويترز» إن العميد أيوب قاسم نقل عن مهاجرين ناجين قولهم إن أكثر من 200 مهاجر كانوا على متن القارب.

وأشارت «رويترز» إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نبهت في وقت سابق اليوم إلى أن «هناك مخاوف من احتمال وفاة ما يصل إلى 150 شخصا في الحادث، في حين أمكن إنقاذ 150 آخرين».

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