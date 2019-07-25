المصرف المركزي يرصد 20 مليون دينار سيولة لغريان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يوليو 2019, 01:10 مساء
فرع مصرف الجمهورية في غريان، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن المصرف المركزي في طرابلس، اليوم الخميس، توزيع 20 مليون دينار سيولة نقدية على مصارف منطقة غريان.

وأشار المصرف، إلى رصد 9 ملايين لـ 3 فروع لمصرف الجمهورية، وزعت كالتالي: «5.5 ملايين لفرع غريان، ومليونان لفرع القواسم، و1.5 مليون لفرع الجمهورية للصيرفة»، وفق جدول نشره المصرف على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وخصص 7 ملايين لفرع المصرف التجاري في المدينة، و3 ملايين لفرع مصرف شمال أفريقيا داخل غريان أيضًا، إضافة إلى مليون لفرع مصرف الوحدة في الهيرة.

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وفي سياق متصل، أعلنت بلدية يفرن اليوم، صرف السيولة النقدية المخصصة لأهالي البلدية، من خلال مصرفي شمال أفريقيا والوحدة في طرابلس، بقيمة سحب 1500 دينار في الأول، و1000 دينار بالثاني.

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