«التعليم الخاص» تناقش أوضاع رياض الأطفال وشروط قبول الطلبة

شعار وزارة التعليم بحكومة الوفاق، (الإنترنت: أرشيفية)

ناقشت إدارة التعليم الخاص بوزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق، أوضاع رياض الأطفال، وآلية عمل مكاتب الإدارة بالمراقبات، كما تطرقت إلى إعادة النظر في طلبات النقل، وفتح مدارس جديدة واعادة تصنيفها.

وتناولت الإدارة، خلال اجتماعها في مدرسة ببلدية الزاوية، الوضع القانوني للمدارس صاحبة التصنيف الثالث، خلال العام الدراسي المقبل (2019 - 2020)، وفق بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

اقرأ أيضا: «تعليم الوفاق» توفر وجبة إفطار للطلاب في امتحانات الثانوية

وتبادل المجتمعون النقاش حول دراسة آلية الامتحانات واعتماد النتائج، وشروط قبول الطلبة، ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، ورسوم الدراسية للطلبة.