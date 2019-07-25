«الشؤون الاجتماعية» تبحث توفير عمل للمضبوطين في «مكافحة التسول» بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يوليو 2019, 09:21 صباحا
وكيل «الشؤون الاجتماعية» بحكومة الوفاق، محسن بوسنينة، خلال لقائه بالقائمين على حملة مكافة التسول في العاصمة، 24 يوليو 2019، (مديرية أمن طرابلس)

تفقد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق، محسن بوسنينة، أوضاع المتسولين المضبوطين خلال حملة مديرية أمن طرابلس لمكافحة التسول، كاشفًا أن الوزارة تفكر في توفير فرص عمل لهم.

وأضاف، خلال زيارته مقر اللجنة المكلفة بالحملة، أن المضبوطين من الجنسيات الأخرى سيتم توجيههم عبر القنوات الرسمية إلى جهاز مكافحة الهجرة للتعامل معهم، وفق بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وشرح مساعد مدير الأمن، عميد رمضان برباش، آلية العمل المتفق عليها، وأوجه التصرف بهذه الشريحة المضبوطة بعد تبويبها وتصنيفها.

وأشاد بوسنينة، بمجهودات المديرية، من خلال مكوناتها المنفذة للحملة، مثل قسم الشرطة النسائية ومكتب الطفل والأسرة بالمديرية، ومكتب العلاقات العامة والباحثين الاجتماعيين التابعين له.

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