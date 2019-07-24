«هاريس» يجدد قلق الولايات المتحدة بشأن «القتال الدائر حول العاصمة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 10:00 مساء
القائم بأعمال السفارة الأميركية جاشوا هاريس، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، 24 يوليو 2019 (صفحة السفارة الإميركية على فيسبوك)

جدد القائم بأعمال السفارة الأميركية جاشوا هاريس، قلق الولايات المتحدة العميق بشأن القتال الدائر حول العاصمة طرابلس، مشددا على أهمية العودة إلى العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع «هاريس»، اليوم، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بحث «الجهود المستمرة لتطوير اقتصاد ليبيا لصالح جميع الليبيين»، وفق بيان للسفارة الأميركية في ليبيا اليوم.

وتسبّبت المعارك التي اندلعت في الرابع من أبريل الماضي، بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة، والقوات التابعة لحكومة الوفاق، في سقوط 1093 قتيلًا وإصابة 5,762 بجروح بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين 100 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

 

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