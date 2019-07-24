تمديد فترة تنفيذ المشروع المشترك بين وزارتي العدل والشرطة حتى نهاية 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 09:01 مساء
اجتماع اللجنة الفنية المعنية بمتابعة تنفيذ أنشطة المشروع المشترك لوزارتي العدل والداخلية, 24 يوليو 2019 (وزارة العدل)

قرر الاجتماع الذي عُـقد اليوم للجنة الفنية المعنية بمتابعة تنفيذ أنشطة المشروع المشترك لوزارتي العدل والشرطة، الموافقة على تمديد الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع حتى نهاية العام المقبل، 2020، ومواصلة التخطيط للمرحلة الثانية من البرنامج.

ووفق بيان لوزارة العدل اليوم، انعقد الاجتماع برئاسة وكيل وزارة الداخلية وحضور مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بوزارة العدل، والمسؤول عن تطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل بجهاز الشرطة القضائية، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، وممثل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش المشاريع المشتركة الجاري تنفيذها ومراحل الإنجاز الحالية والمعوقات التي تعترض سبل إنهائها.

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