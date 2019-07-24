«تعليم الوفاق» توفر وجبة إفطار للطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 08:42 مساء
اجتماع اللجنة المكلفة بتوفير وجبة إفطار للطلبة المتقدمين ﻷداء امتحانات الشهادة الثانوية. (وزارة التعليم)

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني أنها ستوفر وجبة إفطار خاصة للطلبة المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية «بغية التخفيف من ضغط اﻻمتحانات والتوتر الذي قد يتعرض إليه الطلبة خلال فترة اﻻمتحان» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت وزارة التعليم إن اللجنة المكلفة توفير وجبة إفطار للطلبة المتقدمين ﻷداء امتحانات الشهادة الثانوية اجتمعت، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في طرابلس لمناقشة مكونات الوجبة بحضور أخصائي التغدية، السني محمد السني، باﻹضافة لوضع آلية لعملية توزيعها حسب عدد الطلبة المتقدمين لأداء الامتحانات ومراعاة المساحة الجغرافية بين مقار اللجان.

ودعت اللجنة الشركات المختصة في مجال الخدمات التموينية، المشارِكة في عطاء توفير وجبات إفطار، إلى ضرورة تقديم عروضها لوزارة التعليم في موعد أقصاه 28 يوليو الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - مبادرات حل الأزمة في ليبيا
كاريكاتير
الأتراك يحتفون بتولي جونسون «حفيد العثمانيين» رئاسة وزراء بريطانيا
دولى
خديجة بسيكري: تركت رئاسة هيئة دعم وتشجيع الصحافة لهذا السبب
ثقافة وفن
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل المجاهد عمر سيف النصر عبد الجليل
ثقافة وفن
مؤسسة النفط: عودة الإنتاج لمستوياته السابقة بحقل الشرارة
ليبيا
الدفاع التونسية: قضية الطائرة الليبية وقائدها ستسوى وفق الاتفاقات الدولية
ليبيا
«إثنين دامٍ» من أيام حرب العاصمة: قتلى وجرحى ومزيد من التحشيد والوعيد
ليبيا
بالفيديو: إبراهيموفيتش يصيب المنير بخطورة في الجمجمة ودفاع مصري عنه
رياضة محلية
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل السيدة حميدة محمد بن عامر
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - حوار الأجيال
كاريكاتير
سقوط عدد كبير بين قتلى وجرحى في اشتباكات طرابلس
ليبيا
وزير «اقتصاد الموقتة»: أسعار الأضاحي تأثرت بالضريبة المفروضة على سعر الصرف
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استبدل شمعات الإشعال بنفسك