«تعليم الوفاق» توفر وجبة إفطار للطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية

اجتماع اللجنة المكلفة بتوفير وجبة إفطار للطلبة المتقدمين ﻷداء امتحانات الشهادة الثانوية. (وزارة التعليم)

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني أنها ستوفر وجبة إفطار خاصة للطلبة المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية «بغية التخفيف من ضغط اﻻمتحانات والتوتر الذي قد يتعرض إليه الطلبة خلال فترة اﻻمتحان» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت وزارة التعليم إن اللجنة المكلفة توفير وجبة إفطار للطلبة المتقدمين ﻷداء امتحانات الشهادة الثانوية اجتمعت، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في طرابلس لمناقشة مكونات الوجبة بحضور أخصائي التغدية، السني محمد السني، باﻹضافة لوضع آلية لعملية توزيعها حسب عدد الطلبة المتقدمين لأداء الامتحانات ومراعاة المساحة الجغرافية بين مقار اللجان.

ودعت اللجنة الشركات المختصة في مجال الخدمات التموينية، المشارِكة في عطاء توفير وجبات إفطار، إلى ضرورة تقديم عروضها لوزارة التعليم في موعد أقصاه 28 يوليو الجاري.