وكيل ديوان المحاسبة يبحث مع عميد بلدية سرت آلية متابعة المشاريع المنفذة

عميد بلدية سرت، مختار المعداني، مع وكيل ديوان المحاسبة علاء المسلاتي, 24 يوليو 2019 (بلدية سرت)

ناقش عميد بلدية سرت، مختار المعداني، مع وكيل ديوان المحاسبة علاء المسلاتي، آلية متابعة المشاريع المنفذة من الأجهزة التنفيذية في البلدية وعلى رأسها جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية فرع الوسطى، وجهاز الإسكان والمرافق سرت وبعض القطاعات الأخرى.

وشدد المسلاتي، في اللقاء الذي حضره عضو مجلس الدولة عن سرت عبدالجليل الشاوش، على ضرورة المتابعة الميدانية للمشاريع المنفذة، التي تم تسييل مبالغ لها، وأهمها الدور الثالث بمستشفي «ابن سينا» ومؤسسة الإصلاح والتأهيل ومديرية أمن سرت وغيرها من المشاريع التي يتم تنفيذها.