خلال لقائه السراج.. الشاهد يعرب عن قلق تونس البالغ من الحرب قرب طرابلس

لقاء السراج والشاهد في تونس. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أعرب رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد عن قلق بلاده «البالغ لما تسببه الحرب بالقرب من العاصمة طرابلس من تهديد لحياة للمدنيين»، مؤكداً أن «لا حل عسكري للصراع في ليبيا»، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال لقاء الشاهد مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج الذي بدأ زيارة إلى تونس مساء أمس الثلاثاء استهلها بلقاء القائم بالأعمال الأميركي جوشوا هاريس والسفير الألماني أوليفر أوفكتزا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن السراج أجرى محادثات مع رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس الوزراء التونسي أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وشدد على ضرورة العودة لمسار الحل السياسي، معلنا أن تونس تبذل كل الجهد لإنهاء القتال، الجاري قرب العاصمة طرابلس.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن السراج «جدد تقديره لحرص الرئيس التونسي والحكومة التونسية على إنهاء العدوان على طرابلس، مشيداً بما تقدمه تونس الشقيقة من تسهيلات لعلاج جرحى الاعتداء الغاشم، مؤكداً على استمرار قوات حكومة الوفاق الوطني في التصدي للعدوان بكل قوة، وإلى أن تنسحب القوات المعتدية وتعود من حيث أتت».

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن السراج والشاهد بحثا خلال الاجتماع عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، واتفق الطرفان على الإسراع بتفعيل التعاون في عدد من المجالات الحيوية.