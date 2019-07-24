باشاغا يترأس الاجتماع العادي الأول لمجلس الجمعية العمومية لشركة السلع الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 05:55 مساء
الاجتماع العادي الأول لمجلس الجمعية العمومية لشركة السلع الأمنية لسنة 2019. (وزارة الداخلية)

ترأس المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا الاجتماع العادي الأول لمجلس الجمعية العمومية لشركة السلع الأمنية لسنة 2019 الذي عقد صباح اليوم الأربعاء بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع حضره رئيس مجلس إدارة شركة السلع الأمنية العميد علي محمد بادي، والمدير العام للشركة العميد عبدالله عبدالناصر المحروق، والأعضاء العميد صالح إبراهيم صالح، والمقدم محمود التائب، والمستشار عبدالرحمن الجطلاوي.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع استعرض المهام المكلفة بها الجمعية العمومية لشركة السلع الأمنية، وناقش إنشاء مصنع ملابس الشرطة، وتوفير المعدات والاحتياجات اللازمة في مجال السلامة العامة والمعدات الأمنية وتجهيز سيارات الشرطة.

وأضافت وزارة الداخلية أن الاجتماع ناقش أيضا الشراكة بين وزارة الداخلية وشركة السلع الأمنية في إنشاء منظومة المرور والتراخيص، وتوفير احتياجات الوزارة، وعددا من المواضيع التي تهم وزارة الداخلية.

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