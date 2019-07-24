منتدى صيفي للفتيات لدعم مرضى الأورام في بلدية أوجلة

إحدى فعاليات المنتدى الصيفي للفتيات في أوجلة. (الإنترنت)

أطلقت جمعية «فاطمة الزهراء النسائية» في بلدية أوجلة بمنطقة الواحات، منتدى صيفيًّا تحت شعار «معنا صيفك أحلى»، الذي تستهدف الجمعية من خلاله دعم المصابين بأمراض الأورام والسرطان في المنطقة.

وقالت مديرة الجمعية فتحية إبراهيم الأوجلي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن هذه الفعالية هي الدورة الثانية للمنتدى الصيفي التي يشارك فيها أكثر من 60 مشارِكة من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن من 11 إلى 18 عامًا.

وأوضحت الأوجلي أن فعاليات المنتدى الصيفي تشمل عديد الأنشطة النظرية والعملية، منها محاضرات توعوية وأشغال يدوية وورش عمل وتعليم فن الطبخ ومسابقات فكرية، وعديد الجوانب الأخرى.

وأضافت أن فكرة المنتدى «جاءت ترفيهية تعليمية لطلبة المدارس الذين انتقلوا من مرحلة الدراسة إلى مرحلة العطلية الصيفية، لإدماجهم في أجواء تفاعلية تنشيطية خصوصًا أن مدينة أوجلة لا تحتوي على أماكن أخرى ترفيهية للأطفال».

وأكدت الأوجلي أن المنتدى يهدف للتعريف بالعمل التطوعي للفرد والمجتمع، وتنمية مهارات الفتيات واكتشاف مواهب وإبداعات الطالبات، فيما يُحوَّل المبلغ المدفوع من قبل المشترِكات بالمنتدى لدعم جمعية أوجلة للأورام لمساعدة الناس المصابة بأمراض الأورام والسرطان.