حكومة الوفاق: إدخال بيانات النازحين من غات في منظومة «شؤون المهجرين»

اجتماع بديوان رئاسة وزراء حكومة الوفاق لدعم النازحين من غات، 24 يوليو 2019، (صفحة رئاسة الوزراء على فيسبوك)

بحث وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق، الدكتور يوسف جلالة، مع عميد بلدية غات قوماني صالح إدخال بيانات النازحين من المدينة التي شهدت سيولا قوية الشهر الماضي، في منظومة النازحين لدى الوزارة، لتقديم الدعم لهم.

وتناول اللقاء تداعيات السيول على قطاع المياه والصرف الصحي في المدينة، والتلوث البيئي الناتج عن الفيضانات وسبل معالجتها، بحسب بيان إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى تطرق اللقاء إلى سبل تقديم الخدمات للنازحين بالمناطق المجاورة، بما في ذلك النازحون في مدينة طرابلس.

كانت مدينة غات شهدت سيولا قوية في 3 يونيو الماضي، إثر أمطار غزيرة هطلت على المدينة، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية للمدينة؛ مخلفة وراءها مئات النازحين في مراكز الإيواء.