حكومة الوفاق: إدخال بيانات النازحين من غات في منظومة «شؤون المهجرين»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 01:10 مساء
اجتماع بديوان رئاسة وزراء حكومة الوفاق لدعم النازحين من غات، 24 يوليو 2019، (صفحة رئاسة الوزراء على فيسبوك)

بحث وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق، الدكتور يوسف جلالة، مع عميد بلدية غات قوماني صالح إدخال بيانات النازحين من المدينة التي شهدت سيولا قوية الشهر الماضي، في منظومة النازحين لدى الوزارة، لتقديم الدعم لهم.

وتناول اللقاء تداعيات السيول على قطاع المياه والصرف الصحي في المدينة، والتلوث البيئي الناتج عن الفيضانات وسبل معالجتها، بحسب بيان إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى تطرق اللقاء إلى سبل تقديم الخدمات للنازحين بالمناطق المجاورة، بما في ذلك النازحون في مدينة طرابلس.

كانت مدينة غات شهدت سيولا قوية في 3 يونيو الماضي، إثر أمطار غزيرة هطلت على المدينة، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية للمدينة؛ مخلفة وراءها مئات النازحين في مراكز الإيواء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خديجة بسيكري: تركت رئاسة هيئة دعم وتشجيع الصحافة لهذا السبب
ثقافة وفن
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل المجاهد عمر سيف النصر عبد الجليل
ثقافة وفن
مؤسسة النفط: عودة الإنتاج لمستوياته السابقة بحقل الشرارة
ليبيا
الدفاع التونسية: قضية الطائرة الليبية وقائدها ستسوى وفق الاتفاقات الدولية
ليبيا
«إثنين دامٍ» من أيام حرب العاصمة: قتلى وجرحى ومزيد من التحشيد والوعيد
ليبيا
بالفيديو: إبراهيموفيتش يصيب المنير بخطورة في الجمجمة ودفاع مصري عنه
رياضة محلية
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل السيدة حميدة محمد بن عامر
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - حوار الأجيال
كاريكاتير
سقوط عدد كبير بين قتلى وجرحى في اشتباكات طرابلس
ليبيا
وزير «اقتصاد الموقتة»: أسعار الأضاحي تأثرت بالضريبة المفروضة على سعر الصرف
ليبيا
ماكرون يكرر طلبه «السريع والملح» من ليبيا بـ«التوقف عن احتجاز المهاجرين»
ليبيا
الأمم المتحدة تعيد فتح عطاء عملية مراجعة حسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استبدل شمعات الإشعال بنفسك