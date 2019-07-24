إصابة مهندس في شركة الكهرباء خلال صيانة الشبكة بالأصابعة

المهندس بشركة الكهرباء عثمان السائح بعد تعرضه لإصابة، 24 يوليو 2019، (شركة الكهرباء)

أصيب مهندس في الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، خلال إجراء أعمال الصيانة التي تجرى في بلدية الأصابعة (غرب طرابلس).



وقالت الشركة، إن المهندس عثمان السائح تعرض لإصابة نتيجة انفجار مفتاح (كهرباء) خلال صيانة شبكة الضغط المنخفض في دائرة توزيع الأصابعة، مشيرة إلى نقل المهندس إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وأنه بحالة صحية جيدة، وفق بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي.

ويتعرض الكثير من العاملين في شركة الكهرباء لأخطار عديدة، التي تعرضهم لخطر الإصابة وحتى الموت، مثل ما حدث مع الفني ناجي عمر أمسيب، الذي أعلنت الشركة، في 15 يوليو الجاري، وفاته صعقًا خلال أعمال صيانة في دائرة توزيع سرت.