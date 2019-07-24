وصول شحنة تطعيمات ضد الحصبة والروتا إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 11:02 صباحا
وصول شحنة تطعيمات إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي بطرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، استقبال طرابلس شحنة تطعيمات جديدة ضد أمراض الروتا والحصبة والالتهاب الرئوي.

وأوضح مدير إدارة التطعيمات بالمركز، الدكتور عبد الباسط سميو، أن الشحنة وصلت صباح أمس الثلاثاء، وستشرف الإدارة على آلية توزيعها حتى تصل إلى كافة المدن، وفق بيان نشرته بلدية مصراتة على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك».

وعن شكاوى المواطنين بشأن تأخر توزيع التطعيمات حتى هذه اللحظة، أرجع سميو، السبب إلى خضوع التطعيمات للفحص من جهاز الإمداد الطبي، مؤكدًا أنها فحوصات ضرورية لضمان سلامة الأطفال، وسيتم توزيعها على كافة المراكز الصحية فور انتهاء الفحوصات.

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