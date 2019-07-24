بلدية سرت: حل أزمة الوقود خلال 4 أيام

شاحنة وقود تفرغ حمولتها في إحدى محطات الوقود بسرت، (بلدية سرت: أرشيفية)

أعلنت بلدية سرت، اليوم الأربعاء، أن أزمة نقص الوقود بالمدينة في طريقها إلى الحل، مشيرة إلى أنه سيكون متوافرا خلال أربعة أيام.

وبحث عميد البلدية مختار المعداني، مع مدير شركة ليبيا للنفط في المنطقة الوسطى، محمود أبعيو، أسباب الأزمة، إذ لفت الأخير إلى تأخر وصول الوقود المستورد، وفق بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأضاف أبعيو أن اعتصام العاملين في مصفاة النفط بمدينة الزاوية أدى أيضا إلى عدم وصول الإمدادت إلى فرع الوسطى بصورة كافية، فيما دعت البلدية إلى عدم التزاحم على محطات الوقود، وأنه «لا داعي إلى الطوابير أمامها».