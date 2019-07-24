«صحة الوفاق» تبحث مع أطباء بلا حدود آليات مواجهة انتشار الدرن بين المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 01:36 صباحا
وزير الصحة أحميد محمد بن عمر، مع وفد منظمة أطباء بلا حدود، 23 يوليو 2019 (صحة الوفاق)

بحث وزير الصحة بحكومة الوفاق أحميد محمد بن عمر، مع وفد منظمة أطباء بلا حدود، خلال لقاء جمع الطرفين الثلاثاء، آليات الرصد والمتابعة والفحص المستمر للمهاجرين تخوفا من وجود حالات الدرن بينهم أو أي أمراض أخرى، وفق بيان للوزارة.

وأوضح البيان، أن اللقاء الذي حضره مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة خالد عطية، كان الغرض منه بحث سبل تسهيل عمل المنظمة داخل ليبيا.

ومنظمة أطباء بلا حدود من المنظمات العاملة في ليبيا، خاصة في مواقع الهجرة غير الشرعية.

ويقبع أغلب المهاجرين في مناطق مصنفة أنها موبوءة بداء الدرن «السل» وهو من الأمراض الخطيرة التي تحتاج عملية رصد دائمة لمنع انتشاره.

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