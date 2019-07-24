للمرة الأولى سيف القذافي مطلوب قضائيا في لبنان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 01:20 صباحا

أصدر المحقق العدلي اللبناني، القاضي زاهر حمادة، مذكرات توقيف غيابية في حق 10 متهمين ليبيين في قضية إختفاء الإمام موسى الصدر، بينهم للمرة الأولى سيف الإسلام معمر القذافي.

وقالت الوكالة الوطنية للاعلام ببيروت ليل الثلاثاء إن أبرز المطلوب توقيفهم هم: «سيف الإسلام معمر القذافي وعبدالله السنوسي وأحمد رمضان الاصبيعي»، دون أن تذكر أسماء السبعة الآخرين.

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وكانت ليبيا قررت إلغاء مشاركتها في القمة الاقتصادية العربية الشهر الماضي بعد ما  أهان بعض العناصر من حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري العلم الليبي والإساءة إلى الشعب الليبي.

وتحمِّل الطائفة الشيعية في لبنان القذافي مسؤولية اختفاء موسى الصدر، الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا في 31 أغسطس 1978 بعدما وصلها بدعوة رسمية في 25 أغسطس مع رفيقيه. لكن النظام الليبي السابق  نفى هذه التهمة، مؤكدًا أن الثلاثة غادروا طرابلس إلى إيطاليا. ونفت الأخيرة دخولهم أراضيها. وأصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف في حق معمر القذافي والرجل الثاني في النظام عبدالسلام جلود وعدد من المسؤولين الآخرين، على ذمة قضية «خطف» موسى الصدر.

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كما أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف غيابية في 2017 بحق أحد قادة انقلاب سبتمبر، رئيس المخابرات ووزيرالخارجية الليبي السابق خلال عهد القذافي، موسى كوسا، لاتهامه بالمشارَكة في عملية خطف موسى الصدر.

وجرى خطف نجل القذافي  هانيبال في ديسمبر 2015  الذي كان يقيم في سورية، من قبل مسلحين موالين لحركة «أمل» الشيعية على خلفية واقعة اختفاء الإمام موسى الصدر.

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وتسلمت السلطات اللبنانية هانيبال القذافي بعد ساعات على إعلان مجموعة مسلحة خطفه بعد استدراجه من سورية، قبل أن تفرج عنه في منطقة البقاع شرق لبنان، وظهر هانيبال القذافي في «شريط فيديو» وزعه الخاطفون وهو متورم العينين ومطالبًا كل من لديه أدلة حول قضية الصدر إلى «تقديمها فورًا ومن دون تلكؤ وتأخير».

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