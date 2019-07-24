«تعليم الوفاق»: إجراء امتحانات الشهادة الثانوية بنفس نظام العام الماضي

وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل, (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، إجراء امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري 2018-2019 داخل القاعات والمدرجات الجامعية، بنفس تجربة وتنظيم ونسق وجودة السنة الماضية، مع تلافى السلبيات.

ولفت عبد الجليل، خلال تصريحات عقب فعاليات الاجتماع الطارئ للوزارة الذي عقد الثلاثاء، إلى توزيع مهام تنظيم مشروع الامتحانات على عدد من اللجان الفنية المختصة، مطالبا جميع طلاب مرحلة الثانوية بعدم التخوف أو التوجس من هذا التنظيم وتقبله باطمئنان كونه يصب في مصلحتهم بالدرجة الأولي ويعزز من موثوقية وهيبة الشهادة العلمية الليبية محلياً وعالمياً.

ودعا الوزير الطلبة النازحين إلى ضرورة الإسراع بالتسجيل في منظومة الامتحانات من أماكن نزوحهم حتى لا تتعرقل عملية دخولهم لقاعات الامتحانات، كما أكد جاهزية الوزارة لتنظيم مشروع الامتحانات هذا العام بشكل مميز «يلبي احتياجات طلابنا ويضمن سلامتهم ويوفر لهم كل سبل الراحة».