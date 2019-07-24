«صحة الوفاق» تقرر تفعيل الإسعاف الجوي في غات

اجتماع وكيل وزارة الصحة محمد هيثم عيسى، مع أعيان ومسؤولي الصحة في غات، 23 يوليو 2019 (صحة الوفاق)

انتهى اجتماع عقده وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى، مع أعيان ومسؤولي الصحة في مدينة غات، إلى تنفيذ جملة من الإجراءات العاجلة للنهوض بالخدمات الصحية في المدينة بما يتناسب مع طبيعتها الصحراوية، وعلى رأسها تفعيل رحلات الإسعاف الجوي وتزويد المدينة بسيارات إسعاف خاصة بالطرق الصحراوية، فضلًا عن إمدادها باحتياجاتها من أمصال سم العقارب.

ووفق بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، فقد انتهى الاجتماع أيضا لتفعيل عقد استكمال صيانة مستشفى غات وتوفير ثلاجات لحفظ الأدوية وتوفير مضخات للآبار التي تزود المستشفى والمراكز الصحية بالمياه، وأيضًا تلبية الاحتياجات العاجلة للمستشفى والمراكز الصحية.

كما تناول الاجتماع الأضرار الناجمة عن موجة السيول والفيضانات التي ضربت المدينة شهر يونيو الماضي.

وتعرضت غات إلى سيول يوم 4 يونيو الماضي، أسفرت عن نزوح أكثر من 2500 شخص من سكان المدينة، إضافة إلى تضرر المنازل والبنية التحتية بها.