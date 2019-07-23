إنقاذ 38 مهاجر غير شرعي منهم 27 مصرياً

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 10:15 مساء
إنقاذ مهاجرين غير شرعيين, (أرشيفية - الإنترنت)

تمكنت دورية تابعة للتشكيل الأول حرس السواحل بالقوات البحرية «الزورق رأس أجدير» اليوم الثلاثاء، من إنقاذ قارب مطاطي تعطل محركة على متنه 38 مهاجرا غير شرعي، من بينهم امرأة حامل، حيث تمت عملية الإنقاذ على بعد حوالي 20 ميل شمال القره بوللي، وفق بيان مكتب الإعلام والثقافة البحرية اليوم.

وأوضح البيان أن «القارب خرج من منطقة القرة بوللي مساء أمس الإثنين، وبعد حوالي أربع ساعات من خروجهم حوالي الساعة العاشرة ليلاً تعطل المحرك وتضرر بالكامل، وظل المهاجرون في القارب تتقاذفه الأمواج حتى وصول الدورية»..

وحول جنسيات المهاجرين كشف البيان أن بينهم 27 من مصر؛ ومهاجرين من نيجيريا «رجل وامرأة»؛ والباقي من غينيا؛ ساحل العاج؛ النيجر؛ غانا، لافتا إلى نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل بالقاعدة، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس، ومركز إيواء تاجوراء.

فيما أوضح أن صحفيا إيطاليا من صحيفة «كورييري دلا سيرا» رافق الدورية مع مرافق ومترجم ليبي.

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