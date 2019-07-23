فتح باب الترشيح لجائزة بحوث متلازمة داون و«صحة الوفاق» تقترح المرشحين الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 09:45 مساء
طفل ليبي مريض بمتلازمة داون, (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن مكتب التعاون الدولي، عن فتح باب الترشيح لنيل جائزة «بحوث متلازمة داون لعام 2019» والممنوحة من اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بهدف تكريم من قدموا إسهامات بارزة في مجال البحوث عن متلازمة داون.

وستحال الترشيحات إلى وزير الصحة أحميد محمد بن عمر، لاقتراح عدد من المرشحين لنيل النسخة الثامنة لجائزة بحوث متلازمة داون وإرسال بياناتهم إلى المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ووفق بيان لوزارة الصحة اليوم.

وأوضح البيان أن الجائزة التي تتألف من ميدالية برونزية ومبلغ نقدي قيمته 2000 دولار ستمنح لشخص أو مؤسسة ممن قدموا إسهامًا بارزًا في مجال البحوث المتعلقة بمتلازمة داون، مشيرًا إلى أن لجنة مؤسسة الجائزة المنبثقة عن اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ستقدم المنح لأشخاص لديهم إسهامات بارزة ليتمكنوا من إجراء البحوث في المجال نفسه.

وستعقد لجنة المؤسسة اجتماعها القادم أثناء الدورة الـ 66 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في طهران في الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر من العام الجاري، وتستعرض في اجتماعها الترشيحات كما ستعد توصية بمقرر إجرائي تصدره اللجنة الإقليمية، علمًا بأن الجائزة ستمنح للفائز الذي يقع عليه الاختيار لنيلها أثناء انعقاد الدورة الـ 67 للجنة الإقليمية في أكتوبر 2020.

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