شركة البريقة تدرس إمكانية توزيع الوقود عن طريق محطات تقوم بتشغيلها

مواطنون يزودون سياراتهم بالوقود من إحدى المحطات المتنقلة التابعة لشركة البريقة. (لقطة مثبتة من فيديو بثته شركة البريقة)

قال رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، عماد بن كورة إن «الشركة تدرس حالياً إمكانية توزيع الوقود عن طريق محطات تقوم هي بتشغيلها»، مؤكدًا أنها تعمل «على إيجاد حلول جذرية لمشاكل التوزيع».

وأشارت شركة البريقة لتسويق النفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن رئيس لجنة الإدارة عماد بن كورة قام بزيارة ميدانية إلى مواقع محطات الوقود المتنقلة التي تشرف عليها الشركة يوم السبت.

وأكدت الشركة أنها «باشرت عمليات توزيع الوقود عن طريق تخصيص عدد من الشاحنات ونشرها في مواقع مختلفة داخل مدينة طرابلس بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط والجهات الأمنية المختصة، وذلك للمساهمة في التخفيف من الازدحام على محطات الوقود».

وأكد رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط قائلاً: «ستستمر عمليات التزويد حتى تنتهي مشاكل الازدحام بالكامل»، منوهًا إلى أن الشركة تعتزم «تحديد مواقع أخرى للتزويد سيتم الإعلان عنها قريبا».

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وكانت شركة البريقة أعلنت قبل أيام أنها وضعت مبدئيًا شاحنتي وقود وتشغيلها كمحطات متنقلة لتزويد المواطنين بالوقود بشكل مباشر لحل أزمة الازدحام بالمحطات في العاصمة طرابلس الأولى بمقر كلية البنات سابقًا، والثانية أمام مصلحة الجمارك بالقرب من ميناء الشعاب.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المحطات عبارة عن صهاريج متنقلة موزعة على عدد من المواقع التي تم اختيارها بعناية بناء على الازدحام السكاني وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، التي ستقوم بدورها بتأمين عمليات البيع وتنظيمها، منوهًا إلى أنه سيتم الإعلان عن باقي المواقع فور تحديدها.