سلامة يناقش مع نصية وقف التصعيد وتحقيق توافق وطني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 09:18 مساء

ناقش المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، مع عضو مجلس النواب عن الزنتان، عبد السلام نصية «وقف التصعيد وتحقيق توافق وطني».

وقالت  بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها بـ«فيسبوك» الثلاثاء «استقبل الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة اليوم عضو مجلس النواب عبد السلام نصية في مقر البعثة بطرابلس وناقش معه المستجدات في البلاد والمساعي الرامية لوقف التصعيد وتحقيق التوافق الوطني لتفعيل العملية السياسية في ليبيا».

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يذكر أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أجرى سلسلة من اللقاءات هذا الأسبوع مع عدد من السفراء والمسؤولين الليبيين والأعيان ومشايخ القبائل.

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