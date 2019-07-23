سلامة يناقش مع نصية وقف التصعيد وتحقيق توافق وطني

ناقش المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، مع عضو مجلس النواب عن الزنتان، عبد السلام نصية «وقف التصعيد وتحقيق توافق وطني».

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها بـ«فيسبوك» الثلاثاء «استقبل الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة اليوم عضو مجلس النواب عبد السلام نصية في مقر البعثة بطرابلس وناقش معه المستجدات في البلاد والمساعي الرامية لوقف التصعيد وتحقيق التوافق الوطني لتفعيل العملية السياسية في ليبيا».

السفير التركي يسلم المبعوث الأممي دعوة رسمية لزيارة أنقرة

يذكر أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أجرى سلسلة من اللقاءات هذا الأسبوع مع عدد من السفراء والمسؤولين الليبيين والأعيان ومشايخ القبائل.