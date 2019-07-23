السفير التركي لدى ⁧‫ليبيا‬⁩ يسلم المبعوث الأممي دعوة رسمية لزيارة أنقرة

لقاء سلامة والسفير التركي بمقر البعثة الأممية في طرابلس. (البعثة الأممية)

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن السفير التركي لدى ليبيا، سرحات اسكن سلم خلال لقائه رئيس البعثة غسان سلامة «دعوة رسمية لزيارة تركيا»، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»

وأضافت البعثة أن سلامة بحث مع السفير التركي خلال لقائهما الذي جرى بمقر البعثة في العاصمة طرابلس «آخر التطورات السياسية. وأكدا على أهمية مواصلة الجهود لوقف التصعيد وخفض حدة المواجهات وتغليب المسار السياسي لحل الأزمة الليبية».

وخلال الأيام الأخيرة أجرى المبعوث الأممي إلى ليبيا جولات خارجية ولقاءات محلية شملت دبلوماسيين غربيين ومسؤولين من المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس من أجل بحث فرص إمكانية استئناف العملية السياسية ووقف التصعيد العسكري.