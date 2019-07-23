استئناف إصدار جوازات السفر في سبها بعد وصول المادة الخام

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 06:32 مساء

قال رئيس فرع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في سبها، العميد الزروق محمد عبدالسلام، اليوم الثلاثاء، إن كمية من المادة الخام لجوازات السفر وصلت إلى فرع المصلحة بعد انقطاع خلال المدة الماضية.

وأضاف عبدالسلام لـ«بوابة الوسط» أن فرع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في سبها سيبدأ العمل اعتبارا من يوم غد الأربعاء لإصدار جوزات السفر للمواطنين، منوها إلى أن كمية أخرى من المادة الخام للجوازات ستصل قريبا إلى سبها والمنطقة الجنوبية.

وطمأن رئيس فرع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في سبها، المواطنين بشأن إصدار جوازات السفر، داعيا إياهم إلى عدم القلق، مؤكدا أن كل فروع المصلحة في المنطقة الجنوبية ستعمل من أجل تخفيف المعاناة على المواطنين.

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