«اقتصاد الموقتة»: صرف 371.5 ألف كيس دقيق للمخابز أول أغسطس

عمليات توزيع مخصصات حصص الدقيق بالمنطقة الشرقية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة، اليوم الثلاثاء، صرف مخصصات الدفعة الخامسة من دقيق المخابز في الأول من أغسطس المقبل، بإجمالي 371.5 ألف كيس.

وطالب مدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة، مرعي امراجع، صندوق موازنة الأسعار بتسليم كشوفات توزيع الدقيق على المخابز العاملة، إلى وحدات الصندوق في المناطق المختلفة في موعد أقصاه الأحد 28 يوليو الجاري، على أن تتخذ «مراقبات الاقتصاد»، الإجراءات اللازمة لنشر كشوفات التوزيع بمختلف المواقع الرسمية.

ومن المقرر أن تجري عملية صرف الدقيق من المخازن اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، حسب حصص توزعت على بنغازي ومسوس بواقع 142 ألف كيس، تليها البيضاء والخويمات بنحو 36.7 ألف كيس، ثم إجدابيا 23 ألف ، وطبرق بحوالي 29.6 ألف ، ودرنة بنحو 19.3 ألف، والمرج بواقع 19 ألف كيس.

كما يجري توزيع حصص مختلفة على بلديات القبة (8000 كيس)، وامساعد (4221)، والزويتينة (2360)، والبريقة (3420)، وأوجلة (2520)، وجالو(5340) والكفرة (6780) وخليج السدرة (5440 كيسًا) وغيرها بحسب المنشور الصادر عن ديوان الوزارة.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة كانت قد صرفت الدفعة الرابعة من مخصصات دقيق المخابز في 4 يوليو الجاري.