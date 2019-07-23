وصول باخرة محملة بأكثر من 17 ألف رأس غنم أسباني إلى ميناء طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 05:34 مساء
الباخرة التي تحمل الأغنام الأسبانية على رصيف ميناء طبرق. (الإنترنت)

وصلت إلى ميناء طبرق البحري شرق البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، باخرة تدعى «كوالتي» محملة بأكثر من 17 ألف رأس غنم أسباني، مع قرب حلول عيد الأضحى.

وقال مصدر من الميناء لـ«بوابة الوسط» إن الباخرة تحمل 17350 رأس غنم أسباني مستوردة لحساب إحدى الشركات الوطنية بطبرق، منوها إلى أنه بعد معاينتها ومعالجتها سيجري بيعها بأسعار مناسبة للمحتاجين.

وتوقع المصدر أن يستقبل ميناء طبرق البحري خلال الأسبوع المقبل باخرة أخرى تحمل ما لا يقل عن 12 ألف رأس من الماشية، متوقع أن «تساهم في خفض أسعار اللحوم الوطنية بشكل كبير» مع قرب عيد الضحى.

يشار إلى أن أسعار المواشي الوطنية بمدينة طبرق والمناطق المجاورة لها تشهد ارتفاعا يتراوح ما بين أكثر من 950 دينار إلى 1350 دينار.

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