الحكومة الموقتة توافق على توريد مصانع تدوير القمامة لثلاث بلديات

اجتماع الثني مع وزير الحكم المحلي وعميد أمساعد لنبحث أزمة القمامة. (الحكومة الموقتة)

وافق رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي وعميد بلدية أمساعد صالح معوض على البدء في توريد مصانع تدوير القمامة لصالح ثلاث بلديات بالمنطقة الشرقية كدفعة أولى.

وقالت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اجتماع الثني مع وزير الحكم المحلي وعميد بلدية أمساعد الذي عقد بمقر رئاسة الحكومة في قرنادة ناقش آخر ما توصلت إليه الدراسات لإقامة مشروع تدوير القمامة في البلديات، بحضور مدير عام الشركة المكلفة بالمشروع، إضافة إلى مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الطاهر.

وأوضحت الحكومة الموقتة أن الاجتماع ناقش «سبل إنشاء مصانع لإعادة تدوير القمامة، وذلك لوضع حل جذري ونهائي لمشكلة تكدس القمامة». واتفق خلاله «على توريد مصنع لبلدية البيضاء في مدة أقصاها 45 يومًا بالإضافة إلى الاتفاق على الانتهاء من البنية التحتية للمصنع للأرض التي سيقام عليها المصنع» كما اتفقوا أيضًا «على تركيب المصنع الخاص لبلدية امساعد في مدة أقصاها شهر ونصف مع توريد المصنع الثالث في مدة لا تتجاوز 30 نوفمبر المقبل».

وأضافت الحكومة الموقتة أن الاجتماع تطرق كذلك «إلى سير أعمال النظافة في كافة البلديات التي تحت سيطرة ونفوذ الحكومة الموقتة»، حيث أثنى رئيس الحكومة «على الجهود المبذولة للتخلص من القمامة في الشارع العام في مختلف البلديات».