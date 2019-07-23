النائب جلال الشويهدي يطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في اختفاء سرقيوة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 03:22 مساء
النائبة سهام سرقيوة. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب النائب عن مدينة بنغازي جلال الشويهدي، الأمم المتحدة، بتشكيل لجنة تحقيق في واقعة اختفاء النائبة سهام سرقيوة الأربعاء الماضي.

وجاء في مذكرة وجهها الشويهدي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، واطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها أن «النائبة سرقيوة، تم انتهاك حرمة بيتها، والاعتداء على زوجها وأطفالها، وضربهم وترويعهم، وإطلاق الرصاص على زوجها».

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وانقطع الاتصال مع سرقيوة، منذ الأربعاء، فيما قالت مصادر محلية وأعضاء من مجلس النواب أنها تعرضت وزوجها لاعتداء بعد اقتحام بيتها، واقتادها مسحلون مجهولون إلى مكان غير معلوم، عقب ساعات من وصولها إلى مدينة بنغازي قادمة من القاهرة.

وقال النائب الشويهدي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إنه سلم المذكرة باليد، إلى مكتب البعثة الأممية بالعاصمة التونسية، الثلاثاء. واعتبرت المذكرة أن «تناول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من خلال البيان الذي أصدرته بالخصوص يدل على عدم التفاعل، والاهتمام بحقوق الإنسان، من طرف البعثة».

والخميس الماضي، أعربت عن قلقها إزاء اختفاء سرقيوة، واصفة، في بيان، الاختفاء القسري والاعتقال والخطف غير القانونيين؛ بسبب التعبير عن الرأي أو الانتماءات السياسية، بـ«الضربة القاصمة لسيادة القانون، والانتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

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