بحث تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي في شحات

صورة من صفحة الهيئة الوطنية للموارد المائية على «فيسبوك» أثناء زيارة النائب، 23 يوليو 2019

بحث عضو مجلس النواب إدريس المغربي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة المؤقتة في شحات، عوض الدرسي، تطورات تنفيذ مشاريع قطاع المياه والصرف الصحي في المدينة.

وطالب المغربي، بتنفيذ قرارات الحكومة الموقتة في هذا الشأن، مشيرًا إلى خطورة عدم وجود مياه صالحة للشرب في المدن الليبية، ودعا إلى حل مشاكل الصرف الصحى في كل التجمعات السكانية، وفق بيان المؤسسة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

من جهته، أكد الدرسي التعاون المستمر مع أعضاء مجلس النواب؛ لتذليل العراقيل التي قد تواجه تنفيذ المشاريع في عدة مناطق، داعيًا المواطنين إلى مزيد التعاون مع كوادر المؤسسة، والمساهمة في تطوير خدماتها.