العثور على 8 جثث متحللة لمهاجرين في سرت

مهاجرون على متن قارب في البحر المتوسط، (الإنترنت: أرشيفية)

قال مصدر أمنى في سرت، إنه عثر على ثماني جثث لمهاجرين غير شرعيين، اليوم الثلاثاء، على شاطئ البحر بضواحي المدينة.

وأضاف المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الجثث وجدت في حالة تحلل، مشيرًا إلى أن نيابة سرت بدأت تحقيقاتها لمعرفة ظروف موت هؤلاء المهاجرين، واتخاذ إجراءات التصريح بالدفن.

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ويلقى العشرات من المهاجرين حتفهم خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، إذ أفادت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان سابق، بأن نحو 683 مهاجرًا ولاجئًا ماتوا غرقًا في مياه البحر، منذ مطلع العام الجاري.