السبت.. عقد امتحانات لموظفي السجلات المدنية في بنغازي

اجتماع في مصلحة الأحوال المدنية، لبحث ترتيبات امتحانات الموظفين، 23 يوليو 2019، (الأحوال المدنية)

تعقد مصلحة الأحوال المدنية في بنغازي، السبت المقبل، امتحانًا لموظفي السجلات المدنية، الذين حضروا دورات تدريبية أقامها مكتب الجودة والتدريب في المدينة.

وبحث مدير المصلحة العقيد أسامة الدرسي، خلال اجتماع، الترتيبات النهائية للامتحانات، موجهًا بالتنسيق مع المشرفين، كي تجرى بالصورة الصحيحة، كما أكد ضرورة الرقي وتطوير الموظف بالمصلحة، وفق بيان للمصلحة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

حضر الاجتماع رئيس مكتب الجودة والتدريب، مصطفى العبيدي، ومستشار الفرع فتحي المغربي، ورئيس قسم التوثيق والمعلومات المهندس علي بن سعود.