السوق الموازية: تراجع الدولار واليورو ولا تغيير للاسترليني أمام الدينار الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 01:40 مساء

تراجعت أسعار العملتين الأميركية والأوروبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم الثلاثاء، فيما لم يشهد سعر الجنيه الاسترليني أي تغير، مع إعلان بوريس جونسون رئيسا لحزب المحافظين اليوم الثلاثاء، ليخلف تريزا ماي في رئاسة الحكومة البريطانية غدا.

فقد انخفض الدولار إلى 4.535 دينار مقابل 4.55 دينار أمس الإثنين، وأيضا اليورو إلى 5.03 دينار مقابل 5.05 دينار.

في حين استقر الجنيه الاسترليني عند 5.63 دينار دون تغيير عن السعر الذي سجله أمس، وكذلك الليرة التركية التي حافظت على مستوى 0.80 دينار والعملة التونسية عند 1.58 دينار.

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