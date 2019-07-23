الأرصاد: طقس مستقر وأعلى درجة حرارة على محور الجفرة ـ غات ـ الحمادة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 12:59 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مستقر على أغلب أنحاء ليبيا، فيما يسجل محور «الجفرة – الحمادة» أعلى درجة حرارة بمعدل 41 درجة مئوية، بينما تنشط سرعة الرياح على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة
السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 30 و35 درجة مئوية وتصل على أبونجيم إلى 37 درجة.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو – مراده
السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع ظهور شبورة مائية خفيفة أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 27 و33 درجة مئوية، وتصل على جالو والجغبوب إلى 38 درجة.

الجفرة – سبها - غـات - غدامس – الحمادة
السماء صافية بوجه عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة على غات، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين  35 و 41 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو
السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 37 و40 درجة مئوية.

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