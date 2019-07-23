«الأرصاد»: البحر هادئ على الساحل من رأس أجدير إلى سرت.. ومضطرب في درنة وطبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 12:54 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يكون البحر هادئًا على طول الساحل من رأس أجدير إلى سرت، مشيرًا إلى أن سرعة الرياح على الساحل من الخمس إلى سرت ستصل إلى 15 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج سيتجاوز المتر على الساحل من الخليج إلى طبرق، محذرة من رياح شمالية غربية قوية على درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة غدًا على ساحل مصراتة.
- الرياح شمالية غربية على الساحل من الخمس إلى سرت، وجنوبية شرقية إلى بحرية على ساحل زوارة وطرابلس، ثم تتحول غدًا إلى شمالية شرقية على ساحل طرابلس، حيث تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.
- البحر هادئ، وارتفاع الموج يصل إلى المتر، فيما لا تتجاوز درجة الحرارة 27 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر إحيانًا على الساحل الممتد من الخليج إلى الجبل الأخضر.
- الريح شمالية شرقية على أغلب الساحل، عدا شحات فتكون غربية، سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على ساحل درنة.
- البحر خفيف الموج، إلى قليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق، ويقترب ارتفاع الموج من المترين.
- درجة الحرارة تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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