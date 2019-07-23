انطلاق حملة مكافحة التسول في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 12:46 مساء
أفراد وقيادات مديرية أمن طرابلس المشاركون في حملة مكافحة التسول، 22 يوليو 2019، (داخلية الوفاق)

بدأت مديرية أمن طرابلس، تنفيذ حملة لمكافحة ظاهرة التسول في العاصمة، أمس الإثنين، وكانت نقطة الانطلاق من منطقة الفرناج، لتشمل عين زارة وسوق الجمعة وطرابلس المركز.

ويشارك في الحملة قسما المرور والنجدة، ومكتب البحث الجنائي، والشرطة النسائية، كما تهدف إلى تفعيل دور الرعاية الاجتماعية للمحتاجين، ومعالجة حالات التشرد في الطرقات العامة، وتحسين أوضاع المتسولين قانونيًّا وإداريًّا، وفق بيان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وأشار البيان إلى أن الحملة أسفرت في يومها الأول، عن ضبط عدد من المتسولين، بينهم الأطفال، منوهًا بأن وزارة الشؤون الاجتماعية من بين المشاركين فيها.

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