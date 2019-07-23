سقوط متهمين بجرائم سرقة وفساد ومخدرات في طرابلس

صورة نشرتها وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، 23 يوليو 2019.

ضبط أعضاء التحري بمكتب المدينة القديمة التابع للإدارة العامة للدعم المركزي في طرابلس، اليوم الثلاثاء، عددًا من المتهمين بارتكاب جرائم مختلفة.

وتمكن أعضاء التحري، من القبض على متهميْن بسرقة محل للذهب والفضة، بعد مراجعة الكاميرات الخاصة بالمحل وجمع المعلومات عنهما، إذ اعترفا بما نسب لهما، وفق بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضاف البيان، أنه تم ضبط عامل استقبال بأحد الفنادق، بتهمة تسهيل أعمال الدعارة والفساد، بمعاونة فتاة مغربية، في حالة تلبس، بعد نصب كمين لهما.

وفي السياق ذاته، توصل مكتب التحريات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى تشكيل عصابي تخصص في جلب مخدر الحشيش من خارج ليبيا وترويجه داخل طرابلس وضواحيها، حيث تم ضبط أحد أفراده، وبحوزته نحو 21 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش.