سقوط متهمين بجرائم سرقة وفساد ومخدرات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 12:15 مساء
صورة نشرتها وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، 23 يوليو 2019.

ضبط أعضاء التحري بمكتب المدينة القديمة التابع للإدارة العامة للدعم المركزي في طرابلس، اليوم الثلاثاء، عددًا من المتهمين بارتكاب جرائم مختلفة.

وتمكن أعضاء التحري، من القبض على متهميْن بسرقة محل للذهب والفضة، بعد مراجعة الكاميرات الخاصة بالمحل وجمع المعلومات عنهما، إذ اعترفا بما نسب لهما، وفق بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضاف البيان، أنه تم ضبط عامل استقبال بأحد الفنادق، بتهمة تسهيل أعمال الدعارة والفساد، بمعاونة فتاة مغربية، في حالة تلبس، بعد نصب كمين لهما.

وفي السياق ذاته، توصل مكتب التحريات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى تشكيل عصابي تخصص في جلب مخدر الحشيش من خارج ليبيا وترويجه داخل طرابلس وضواحيها، حيث تم ضبط أحد أفراده، وبحوزته نحو 21 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«عدل الوفاق»: طريقان لإلغاء قرار الإفراج الصحي عن المحمودي
ليبيا
لندن تنشر 250 عسكرياً لحفظ السلام العام المقبل في مالي
دولى
إيران تعليقًا على إعدامات التجسس: وقعوا في «فخ التأشيرة الأميركية»
دولى
وزير «تعليم الوفاق»: تراجع مرتبة الجامعات الليبية عالميًّا «غير منطقي»
ليبيا
سالفيني: فرنسا وألمانيا لا يمكنهما تحديد سياسات الهجرة الأوروبية منفردتين
دولى
باشاغا يكشف لـ«بوابة الوسط» مشروع تعديلات قانون «هيئة» الشرطة
ليبيا
كاركاتير حليم - مكافحة الفساد!
كاريكاتير
نقل زعيم المخدرات المكسيكي «إل تشابو» إلى سجن «الجحيم»
منوعات
الحبري يدعو إلى بحث تأثير منع المعاملات «الربوية» على المصارف والتنمية
ليبيا
تقرير دولي: ليبيا بجانب روسيا ضمن دول لم تتخذ إجراءات لإنهاء «العبودية الحديثة»
ليبيا
تعرف على الكتابات الليبية عن بطل أفريقيا الجديد
رياضة محلية
فرنسا تدعو إلى اجتماع مفتوح حول ليبيا والهجرة عبر «المتوسط»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طفلة بثلاثة رؤوس في الهند