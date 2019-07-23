بلدية بنغازي تبدأ تنفيذ خط مياه في حي السيدة عائشة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 10:58 صباحا
صورة نشرتها بلدية بنغازي على صفحتها على «فيسبوك» لأعمال تنفيذ خط المياه، 23 يوليو 2019

بدأت بلدية بنغازي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ خط مياه شرب في حي السيدة عائشة بمنطقة الهواري، تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

يأتي هذا المشروع ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي، حسب بيان للبلدية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقبل أيام نفذت بلدية بنغازي مشروع استبدال خط مياه الشرب بمناطق النجاجرة وورد وبوالطيفة وبوفاخرة، غرب المدينة.

وتعاقدت بلدية بنغازي على تنفيذ عدد من المشاريع لتأهيل شبكات مياه الشرب في مناطق شبنة والسلاوي، ومد خط مياه في مناطق أخرى، واستبدال خطوط بمنطقتي الرحبة والوحيشي، والتعاقد على صيانة آبار مياه بنينا.

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