كاجمان يبحث مع بن عمر توفير العلاج للمصابين في اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 09:36 صباحا
لقاء النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالسلام كاجمان، مع وزير «صحة الوفاق»، أحميد بن عمر، 23 يوليو 2019، (إدارة التواصل بحكومة الوفاق)

بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عبدالسلام كاجمان، مع وزير الصحة في الحكومة، أحميد بن عمر، توفير العلاج للمصابين، سواء من المدنيين أو العسكريين، في الاشتباكات الدائرة بمحيط طرابلس.

وناقش الطرفان اعتماد استراتيجية الرعاية الصحية الأولية لوزارة الصحة، وفق بيان إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وتطرق اللقاء إلى بحث انتقال بعض اختصاصات وزارة الصحة للبلديات، سعيا من الوزارة لإنهاء المركزية، لتذليل الصعاب للارتقاء بالخدمات الصحية في البلاد.

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