المشري يعد وفد زوارة بالتوصل إلى خلفيات قرار الإفراج عن المحمودي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 08:35 صباحا
لقاء رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، بوفد مدينة زوارة، 22 يوليو 2019، (مجلس الدولة)

التقى وفد من أعيان وأعضاء المجلس البلدي لمدينة زوارة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري؛ لاستيضاح قرار الإفراج عن آخر رئيس وزراء (أمين اللجنة الشعبية العامة) في نظام القذافي، البغدادي المحمودي، لدواعي صحية.

وأبدى المشري، تفهمه لطلب أهالي زوارة، مؤكدًا أن المجلس سيتواصل مع كافة الجهات ذات الاختصاص لمعرفة خلفيات القرار ومعالجة آثاره، منوهًا بأهمية أن لا يؤثر الأمر على إجراءات المصالحة وحسن الجوار بين زوارة والمناطق المجاورة لها، وفق بيان المجلس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وأشار البيان إلى «تأكيد الحاضرين على احترام القانون، مع توفير كافة الحقوق للسجين من تلقي العلاج وتقديم الخدمات الطبية له داخل ليبيا، وزيارة أهله له وفقا للتشريعات النافذة».

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