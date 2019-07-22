لجنة تقصي حقائق لمعرفة أسباب حريق بمخزن شركة هاتف ليبيا في أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يوليو 2019, 11:44 مساء
الاجتماع السابع للجنة العليا للطوارئ بقطاع الاتصالات، 22 يوليو 2019

ناقش الاجتماع السابع للجنة العليا للطوارئ بقطاع الاتصالات، الذي عقد اليوم، تبعيات اندلاع حريق بأحد مخازن شركة هاتف ليبيا بمنطقة أبوسليم، المخصص لتخزين المواد الخاصة بالشركة القابضة ضمن مشروع شبكة الجيل القادم (NGBN)، حيث تم تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة أسباب حدوث هذا الحريق، وحصر الأضرار التي لحقت بالمعدات الموجودة داخل المخزن، حتى يتم اتخاد الإجراءات القانونية والفنية اللازمة بالخصوص.

وأوضح بيان للجنة اليوم، أن الاجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، الدكتور فيصل قرقابو وبحضور رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامون، لكل من (شركة المدار الجديد وشركة ليبيانا للهاتف المحمول، وشركة ليبيا للاتصالات والتقنية، وشركة هاتف ليبيا، وشركة الجيل الجديد، وشركة البنية للاستثمار، والخدمات وشركة الاتصالات الدولية).

ووفق البيان تم مناقشة التحديات التي تواجهها شركات القطاع، وأهمها الانقطاعات والأعطال التي أدت الى تذبذب خدمات الاتصالات والإنترنت نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وكيفية التغلب على هذه التحديات، ووضع حلول بديلة وسريعة من خلال إضافة مولدات كهربائية جديدة، وبطاريات لبعض المقسمات، والمحطات الرئيسية بالإضافة إلى ضمان تأمين الوقود اللازم لتشغيل هذه المصادر البديلة. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لندن تنشر 250 عسكرياً لحفظ السلام العام المقبل في مالي
دولى
إيران تعليقًا على إعدامات التجسس: وقعوا في «فخ التأشيرة الأميركية»
دولى
وزير «تعليم الوفاق»: تراجع مرتبة الجامعات الليبية عالميًّا «غير منطقي»
ليبيا
سالفيني: فرنسا وألمانيا لا يمكنهما تحديد سياسات الهجرة الأوروبية منفردتين
دولى
باشاغا يكشف لـ«بوابة الوسط» مشروع تعديلات قانون «هيئة» الشرطة
ليبيا
كاركاتير حليم - مكافحة الفساد!
كاريكاتير
نقل زعيم المخدرات المكسيكي «إل تشابو» إلى سجن «الجحيم»
منوعات
الحبري يدعو إلى بحث تأثير منع المعاملات «الربوية» على المصارف والتنمية
ليبيا
تقرير دولي: ليبيا بجانب روسيا ضمن دول لم تتخذ إجراءات لإنهاء «العبودية الحديثة»
ليبيا
تعرف على الكتابات الليبية عن بطل أفريقيا الجديد
رياضة محلية
فرنسا تدعو إلى اجتماع مفتوح حول ليبيا والهجرة عبر «المتوسط»
ليبيا
قرصنة حساب شرطة لندن على «تويتر»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مليون شخص يستعدون لـ«غزو» قاعدة عسكرية أميركية