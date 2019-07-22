وزير «اقتصاد الموقتة»: أسعار الأضاحي تأثرت بالضريبة المفروضة على سعر الصرف

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يوليو 2019, 11:21 مساء
وزير الاقتصاد بالحكومة الموقتة منير عصر, (أرشيفية : الإنترنت)

قال وزير الاقتصاد بالحكومة الموقتة منير عصر، إن الضريبة المفروضة على سعر الصرف بنسبة 183%، أثرت سلباً على  أسعار الأضحية الوطنية هذا العام، وأدى لارتفاعها، لافتا إلى أن سعر الأضحية المستوردة متوقف على الاعتمادات المفتوحة والضريبة المفروضة.

وأشار عصر إلى أن وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة لم تُستشر ولم تسيطر على الاعتمادات لاعتبارات سياسية، مضيفا أن الوزارة تتدارس مع الحكومة مقترح تحمل نسبة من سعر الأضحية المستوردة للتخفيف على المواطنين، وفق تصريحات لموقع «صدى».

يذكر أن وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة كانت أكدت قرب توزيعها للسلع الغذائية على الجمعيات الاستهلاكية بالمنطقة الشرقية والمناطق التابعة لها بمناسبة عيد الأضحى.

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