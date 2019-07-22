بعثة الأمم المتحدة: مستمرون في تيسير مراجعة الحسابات المالية لفرعي المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يوليو 2019, 10:11 مساء

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها ملتزمة باستمرار تيسير مراجعة الحسابات المالية لفرعي المصرف المركزي في ليبيا، بناء على طلب رئيس الوزراء، فائز السراج، العام الماضي.

وأوضحت البعثة في بيان اليوم، أن «استعادة الثقة وتعزيز الشفافية ودعم إعادة توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية في ليبيا أمور أساسية لاستقرار ليبيا وازدهارها».

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، أنه سيفتح غدا الثلاثاء، عملية تقديم العطاءات لعملية مراجعة الحسابات المالية لفرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء، بناء على طلب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد فشل مناقصة مغلقة أجرتها البعثة مطلع العام الجاري.

الأمم المتحدة تعيد فتح عطاء عملية مراجعة حسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي

وجاء في بيان للبعثة الأممية تلقته «بوابة الوسط» مساء اليوم الإثنين، أنه «وفي 23 يوليو 2019، قام مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بناءً على طلب من البعثة، بإعادة فتح عملية تقديم العطاءات لعملية مراجعة الحسابات المالية لفرعي المصرف المركزي في ليبيا».

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